Fransa'dan Türkiye maçı için flaş değişiklik: Zidane etkisini gösterdi

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak. Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Fransızlarda Zinedine Zidane ilk sınavına burada çıkacak.

ZIDANE İLK SINAVINA ÇIKACAK

Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Didier Deschamps'ın yerine gelen Zinedine Zidane, Fransa teknik direktörü olarak ilk kez boy gösterecek.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

L'equipe gazetesinin haberine göre; Zinedine Zidane, Didier Deschamps'ın sisteminde değişikliğe gidecek. Fransız teknik adam, 4-1-2-3 ve 4-2-3-1 taktikleri yerine 4-3-3 sistemini uygulayacak.

Zidane orta sahada Manu Kone, Rayan Cherki ve Adrien Rabiot üçlüsünü tercih edecek. Hücumda ise Mbappe sol kanatta, Olise sağ kanatta, Dembele ise forvet pozisyonunda kullanacak.

MBAPPE GRİP OLDU

Ancak Mbappe grip nedeniyle son antrenmanda yer almadı. Fransız yıldızın forma giyemeyecek durumda olması halinde farklı bir isim tercih edilecek.