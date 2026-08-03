Fransa turunda sütyen krizi: Sütyenlere denetleme isteniyor

Bisiklet yarışı sporunda dünyanın yönetim organı olan Union Cycliste Internationale'in (UCI), Tour de France'ında ekipman kontrollerini sıkılaştırmasından sadece birkaç hafta sonra, yeni bir tartışma kadınlar Tour de France'ına da sıçradı.

Fransız basınındaki habere göre; dünya turu takımlarının bazı kadın bisikletçilerin zamana karşı yarışlarda kullandığı iddia edilen bir aerodinamik yardımcıyı, yani göğüs hacmini yapay olarak artırmak ve aerodinamik verimliliği iyileştirmek için formalarının altına yerleştirilen dolguyu izlemeleri için Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) hakemlerinden talepte bulundu. Brujula Bike'daki habere göre; şikayet, Hollanda medya kuruluşu WielerFlits tarafından yayınlandı. Bu kuruluş, kadınlar bisiklet yarışlarında yer alan çeşitli takımların, UCI kurallarına aykırı olduğunu düşündükleri ve neredeyse hiç denetlenmeyen bir uygulama hakkındaki endişelerini dile getiren açıklamalarını aktardı.



Yayınlanan raporlara göre, zamana karşı yarışlarda, bazı bisikletçilerin yol yarışlarına kıyasla belirgin şekilde daha büyük bir göğüs bölgesine sahip oldukları gözlemlendi. Bazı bisikletçilerin vücutlarının etrafındaki hava akışını değiştirmek için spor sütyenlerinin içine veya yarış kıyafetlerinin altına dolgu malzemesi kullandıklarından şüphelenildiği belirtildi.

Bunda amacın aerodinamikte "göğüs kaplaması" olarak adlandırılan, gövde üzerindeki hava akışını yumuşatan ve pedal çevirirken üst bacakların oluşturduğu direnci azaltan bir yüzey oluşturmak olduğu ifade edildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Giro d'Italia Kadınlar gibi son etkinlikler de dahil olmak üzere çeşitli zamana karşı yarışlarından alınan görüntülerin Heriot-Watt Üniversitesi (İskoçya) ve LUT Üniversitesi'nde (Finlandiya) aerodinamik alanında uzmanlaşmış profesör Bert Blocken tarafından analiz edildiği bildirildi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINI AÇIKLADILAR

2024 yılında Bert Blocken ve diğer araştırmacılar, bisikletçiler ve triatletlerdeki göğüs zırhları üzerine bilimsel bir çalışma yayınladılar.

Simülasyonlar, uygun aerodinamik göğüs korumasının hava direncini yüzde 3,6'ya kadar azaltabileceğini gösterdi. Bunun da zamana karşı yarışta kilometre başına yaklaşık 0,78 saniyeye denk geldiği, 20 ila 30 kilometrelik bir parkurda bu kazanımın birkaç saniyeye ulaşabildiği için bu farkın podyum derecesini belirleyeceği ileri sürüldü.

Aynı araştırma grubu daha önce, triatlon etkinlikleri sırasında formanın altına bir şişe yerleştirmenin bile, hava akışını pelvis ve bacak bölgesine doğru değiştirerek önemli aerodinamik avantajlar sağlayabileceğini göstermişti.

UCI'nin Tour de France Femmes (Kadınlar Fransa Turu) zamana karşı yarışında kontrolleri güçlendirmeye karar verip vermeyeceği ile ilgili kararı bekleniyor.