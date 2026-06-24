Fransa teknik direktörünün acı günü: Kampı terk etti

Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Didier Deschamps annesinin vefatı nedeniyle milli takım kampından ayrıldı. Deschamps, Norveç'e karşı oynanacak maçta da kulübede yer almayacak.

ACILI HABER DÜNYA KUPASI'NDA GELDİ

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası sürerken annesinin vefat haberini aldı. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre Deschamps, ailesiyle bir araya gelmek ve annesine veda etmek için Fransa'ya dönecek.

FEDERASYON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli takım teknik direktörü, annesinin vefatını öğrenmenin acısını yaşadı. Cenaze törenine katılmak için Fransa'ya dönecek. Didier Deschamps, dönüşüne kadar grubu yönetme sorumluluğunu yardımcısı Guy Stéphan'a devretti. Bu son derece acı dolu anda, teknik direktöre ve ailesine sabır ve güç diliyoruz."

(AA)