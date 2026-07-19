Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fransa Milli Takımı'na veda etti

Fransa Milli Takımı'na veda etti

Fransa, Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında İngiltere'ye kaybetti. Maçın ardından Fransa Milli Takımı'na veda etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fransa Milli Takımı'na veda etti

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 yenildi.

İngiltere Fransa maçında normal sürede 10 gol: Görülmüş şey değilİngiltere Fransa maçında normal sürede 10 gol: Görülmüş şey değil

Turnuvaya şampiyonluk hedefiyle başlayan Fransızlar, böylece 4. sırada kalmış oldu.
Maçın ardından Fransa Milli Takımı'nda veda haberi geldi.

DESCHAMPS BIRAKTI

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımın başındaki son maçında İngiltere karşısında 6-4'lük yenilgi yaşadı. Deschamps görevi bıraktı.
2012 yılında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Fransız çalıştırıcı, 14 yıl çalıştırdığı milli takımda 1 Dünya Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransa, Deschamps döneminde 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda final oynarken, 2026 Dünya Kupası'nı ise 4. olarak tamamladı.

TUCHEL YUHALANDI

Bu arada İngiltere-Fransa maçından önce esame listeleri okunurken İngiliz taraftarlar, futbolcuların isimleri sayıldığı esnada tezahüratlarla oyunculara destek verdi.
Kadronun sayılmasının ardından İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in ismi anons edilince İngiliz futbolseverler, Alman teknik adamı yuhaladı.
Arjantin'e yarı finalde elenen İngiltere'de teknik direktör Tuchel, istifa etmesi yönündeki eleştirileri yanıtsız bırakmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Fransa İngiltere
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro