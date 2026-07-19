Fransa Milli Takımı'na veda etti

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 yenildi.

Turnuvaya şampiyonluk hedefiyle başlayan Fransızlar, böylece 4. sırada kalmış oldu.

Maçın ardından Fransa Milli Takımı'nda veda haberi geldi.

DESCHAMPS BIRAKTI

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımın başındaki son maçında İngiltere karşısında 6-4'lük yenilgi yaşadı. Deschamps görevi bıraktı.

2012 yılında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Fransız çalıştırıcı, 14 yıl çalıştırdığı milli takımda 1 Dünya Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransa, Deschamps döneminde 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda final oynarken, 2026 Dünya Kupası'nı ise 4. olarak tamamladı.

TUCHEL YUHALANDI

Bu arada İngiltere-Fransa maçından önce esame listeleri okunurken İngiliz taraftarlar, futbolcuların isimleri sayıldığı esnada tezahüratlarla oyunculara destek verdi.

Kadronun sayılmasının ardından İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in ismi anons edilince İngiliz futbolseverler, Alman teknik adamı yuhaladı.

Arjantin'e yarı finalde elenen İngiltere'de teknik direktör Tuchel, istifa etmesi yönündeki eleştirileri yanıtsız bırakmıştı.