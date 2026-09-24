Fransa maçına saatler kala Montella'yı yıkan gelişme
A Milli Futbol Takımımız’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Fransa ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella’ya kötü haber geldi.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. hafta maçında yarın Kocaeli Stadı’nda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.
Milli takım, Riva’da yapılan antrenman ile Fransa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Milli takımın Riva’daki antrenmanı, saha kenarında gerçekleştirilen kısa toplantının ardından başladı. Futbolcular, çalışmanın ilk bölümünde ısınma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.
İdmanın basına kapalı kısmında ise teknik heyet, Fransa karşılaşmasına yönelik taktik planlamalar üzerinde çalıştı.
MONTELLA’YA KÖTÜ HABER
Fransa maçına az bir süre kala teknik direktör Vincenzo Montella’ya kötü haber geldi.
Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrılar nedeniyle A Milli Takım'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmana da katılmadı.
Sakatlığı geçen kaleci Muhammed Şengezer ise idmanda yerini aldı.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun da yokluğunda Montella’nın nasıl bir orta saha kurgusu yapacağı merak konusu oldu.
FRANSA MİLLİ TAKIMI KOCAELİ’DE
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın karşılaşacağı Fransa, Kocaeli'ye geldi.
Fransa'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Fransa kafilesi, buradan Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geçti.
Fransız kafilesini otel önünde karşılayan bir grup futbolsever, oyuncular ve takımın teknik direktörü Zinedine Zidane'a sevgi gösterisinde bulundu.