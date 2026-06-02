Halk TV Spor Fransa Açık'ta yarı finale çıkanlar belli oldu

Fransa Açık'ta yarı finale çıkanlar belli oldu Fransa Açık'ta yarı finale çıkan tenisçiler belli oldu. Tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı final biletini kaptı.