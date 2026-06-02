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Fransa Açık'ta yarı finale çıkanlar belli oldu

Fransa Açık'ta yarı finale çıkan tenisçiler belli oldu. Tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı final biletini kaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fransa Açık'ta yarı finale çıkanlar belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale adını yazdırdı.

ZVEREV YARI FİNAL BİLETİNİ ALDI

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, İspanyol rakibi Rafael Jodar'ı (27), 7-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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KOSTYUK YARI FİNALDE

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, 7 numaralı seribaşı Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

ANDREEVA DA ÇIKTI

Rus tenisçi Mirra Andreeva (8) ise Romanyalı raket Sorana Cirstea'yı (18), 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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