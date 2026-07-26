Halk TV Spor Formula 1'de bu sezon ilk kez oldu: Cumhurbaşkanını da foto muhabir yaptılar

Formula 1'de bu sezon ilk kez oldu: Cumhurbaşkanını da foto muhabir yaptılar Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde kazanan Lando Norris oldu. İngiliz pilot bu sezon ilk kez galip geldi. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in Macaristan Grand Prix'sinde foto muhabirlik yapması dikkat çekti.