Formula 1'de bu sezon ilk kez oldu: Cumhurbaşkanını da foto muhabir yaptılar
Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde kazanan Lando Norris oldu. İngiliz pilot bu sezon ilk kez galip geldi. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in Macaristan Grand Prix'sinde foto muhabirlik yapması dikkat çekti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
LANDO NORRIS BU SEZON İLK KEZ KAZANDI
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilen etapta son şampiyon Lando Norris, pole pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 39 dakika 56.180 saniyelik süreyle kazanarak bu sezonki ilk, kariyerinin ise 12. galibiyetini elde etti.
MAX VERSTAPPEN İKİNCİ SIRADA
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 15.080 saniye arkasında ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise liderden 18.728 saniye farkla üçüncü bitirdi.
SIRADAKİ DURAK HOLLANDA
Formula 1'de sezon, yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.
ÇEKYA CUMHURBAŞKANI FOTO MUHABİR OLDU
Öte yandan Motorsport'un haberine göre Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Macaristan Grand Prix'sinde foto muhabiri olarak görev yaptı. (AA)