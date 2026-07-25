Formula 1 Macaristan'da şaşırtan sonuç
Formula 1 Macaristan Grand Prix'si öncesi sıralama turları koşuldu. Mclaren pilotu Lando Norris bu sezon ilk kez pole pozisyonuna yerleşti.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.
LANDO NORRIS BU SEZON İLK KEZ POLE'DE
Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Norris, 1 dakika 17.207 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
2025 dünya şampiyonu Norris, bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi oldu.
HAMILTON İKİNCİ SIRADA
Sıralama turları sonunda ikinci ve üçüncü basamakta ise Ferrari pilotları yer aldı. Norris'in 0.012 saniye arkasındaki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, 0.238 saniye gerisindeki Charles Leclerc (Monako) üçüncü sırayı elde etti.
Macaristan Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi