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Formula 1 Macaristan'da Hamilton'a ceza

Formula 1 Macaristan Grand Prix'si sıralama turları sonucunda FIA, Lewis Hamilton ve Kimi Antonelli'ye 3 sıra grid cezası verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Formula 1 Macaristan'da Hamilton'a ceza

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'si öncesi sıralama turları koşuldu.

HAMILTON'A CEZA

Başkent Budapeşte'deki sıralama turlarını son dünya şampiyonu Lando Norris'in 0.012 saniye gerisinde ikinci bitiren Hamilton'a, Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası verildi.

KİMİ ANTONELLİ'YE DE CCEZA ÇIKTI

Yarın yapılacak yarışa Norris pole pozisyonundan, Charles Leclerc ikinci, Oscar Piastri üçüncü, Hamilton ise beşinci sıradan başlayacak. FIA ayrıca Max Verstappen ile yaşadığı olay nedeniyle Kimi Antonelli'ye ceza verdi. İtalyan sürücü yedinci sıradan başlayacak.

NORRIS POLE'DE

McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Norris, 1 dakika 17.207 saniyelik derecesiyle bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi olmuştu.

Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si, TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Formula 1 Macaristan
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