Formula 1 Kanada'da kazanan George Russell

Formula 1 Dünya Şampiyonası Kanada Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes takımının Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yarın yapılacak Kanada Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

KAZANAN RUSSELL OLDU

Mercedes iki pilotu George Russell ve Kimi Antonelli'nin araçlarının çarpışmasının da yaşandığı sprint mücadelesinden Russell zaferle ayrıldı.

RUSSELL 8 PUANI KAPTI

Sprint yarışında 28 dakika 50.951 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Russell, 8 puanı hanesine yazdırdı.

McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris, liderin 1.272 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise 1.843 saniye arkasında üçüncü oldu.

Yarışın startı yarın TSİ 23.00'te verilecek (AA)