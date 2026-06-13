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Formula 1 İspanya'da George Russel ilk sırayı kaptı

Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Mercedes pilotu George Russell'ın oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Formula 1 İspanya'da George Russel ilk sırayı kaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı İspanya Grand Prix'sine Mercedes pilotlarından George Russell, ilk sıradan başlayacak.

GEORGE RUSSELL POLE POZİSYONUNU KAPTI

Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde 66 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Russell, bir dakika 14.679'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

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LEWIS HAMILTON İKİNCİ SIRADAN BAŞLAYACAK

Büyük Britanyalı pilotun 0.064 saniye gerisindeki Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, 0.319 saniye farkla Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

İspanya Grand Prix'sine yarın TSİ 16.00'da start verilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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