Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde Lando Norris pole pozisyonunu aldı
Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Mclaren pilotu Lando Norris'in oldu.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları gerçekleştirildi.
LANDO NORRIS POLE POZİSYONUNDA
İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Norris, 1 dakika 31.824 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
KIMI ANTONELLI İKİNCİ SIRADA
Norris'in 0.011 saniye gerisinde Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ikinci, Red Bull takımından Max Verstappen ise 0.140 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
İspanya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
KIMI ANTONELLI ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
Formula 1 pilotlar sıralamasında Mercedes pilotu Kimi Antonelli, 267 puanla ilk sırada yer alıyor. Bir diğer Mercedes pilotu George Russell ise 201 puanla 2. sırada.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi