Formula 1 Belçika'da pole pozisyonu Antonelli'nin oldu
Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu. Onu Red Bull'dan Max Verstappen takip etti.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 10. etabı Belçika Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.
KIMI ANTONELLI İLK CEBE YERLEŞTİ
Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 1.44.361'lik derece elde eden Antonelli, ilk cebe yerleşti.
Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami, Monaco ve Büyük Britanya'nın ardından 6. pole pozisyonuna ulaştı.
MAX VERSTAPPEN İKİNCİ SIRADAN BAŞLAYACAK
Antonelli'nin 0.317 saniye gerisinde Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ikinci, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de 0.440 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi