Flaş Mauro Icardi gelişmesi: Menajeri açıkladı

Galatasaray'da her sezon başı tekrarlayan Mauro Icardi krizi bu kez farklı boyutlara taşındı.

Sözleşmesi biten Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün yaptığı yeni teklife cevap vermedi.

Arjantinli futbolcunun Miami'de tatilde olduğu belirlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Icardi'nin kalıp kalmayacağı… Biliyorsunuz uzun bir süre oldu. 2 ay geçti. Başkanımız görüşmeleri yürütüyor. Herhangi bir gelişme olmadı. Yavaş hareket etmemize sebep olan nedenlerden biri bu" dedi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mauro Icardi'nin temsilciğini yapan Elio Pino'dan yeni bir açıklama geldi.

Gazeteci Özgür Sancar'a konuşan Pino, "Başkan Dursun Özbek'le müzakeremiz devam ediyor. Bu kez çok iyimserim. Galatasaray dışında hiçbir takımla görüşmüyoruz. Çok süreceğine inanmıyorum, kısa sürede sonuç alırız" diye konuştu.

Galatasaray, yeni sezona hazırlanırken, Icardi her sezon başı olouğu gibi yine uzun bir tatil yapıyor. Anlaşma sağlansa bile Mauro Icardi'nin dönüp de ne zaman forma girebileceği soru işareti oluşturuyor.