Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Flaş Mauro Icardi gelişmesi: Menajeri açıkladı

Flaş Mauro Icardi gelişmesi: Menajeri açıkladı

Galatasaray'la henüz anlaşamayan ve Miami'de tatilde olduğu belirtilen Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Flaş Mauro Icardi gelişmesi: Menajeri açıkladı

Galatasaray'da her sezon başı tekrarlayan Mauro Icardi krizi bu kez farklı boyutlara taşındı.
Sözleşmesi biten Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün yaptığı yeni teklife cevap vermedi.

Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklamasıOkan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması

Arjantinli futbolcunun Miami'de tatilde olduğu belirlendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Icardi'nin kalıp kalmayacağı… Biliyorsunuz uzun bir süre oldu. 2 ay geçti. Başkanımız görüşmeleri yürütüyor. Herhangi bir gelişme olmadı. Yavaş hareket etmemize sebep olan nedenlerden biri bu" dedi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mauro Icardi'nin temsilciğini yapan Elio Pino'dan yeni bir açıklama geldi.
Gazeteci Özgür Sancar'a konuşan Pino, "Başkan Dursun Özbek'le müzakeremiz devam ediyor. Bu kez çok iyimserim. Galatasaray dışında hiçbir takımla görüşmüyoruz. Çok süreceğine inanmıyorum, kısa sürede sonuç alırız" diye konuştu.
Galatasaray, yeni sezona hazırlanırken, Icardi her sezon başı olouğu gibi yine uzun bir tatil yapıyor. Anlaşma sağlansa bile Mauro Icardi'nin dönüp de ne zaman forma girebileceği soru işareti oluşturuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mauro Icardi Galatasaray Okan Buruk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro