Fizyoterapist Brezilyalı kadın voleybolcuları böyle kandırmış: İhanet ve santaj

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- Fernandinho'ya her zaman çok güvendim; harika bir profesyonel, bu bir gerçek. Ama ihanete uğradım. Ailemin ev sahibi olma hayalini yıktı, ailemi yıktı ve yıllar boyunca biriktirdiğim tüm paramı elimden aldı. Çok yakın bir ilişkimiz vardı; onu kardeşim gibi görüyordum ve bizi tanıyan herkes onu ne kadar sevdiğimi ve saygı duyduğumu biliyor. Hayatımı paylaştığım, nereden geldiğimi, gerçekliğimi, tüm acılarımı ve aileme daha iyi bir hayat sunmak için yaptığım fedakarlıklarımı bilen birine karşı tüm bunları yapmak zorunda kalmak beni derinden yaralıyor. Keşke başka bir şekilde çözebilseydim; denedim ama başka çarem kalmadı.