Fizyoterapist Brezilyalı kadın voleybolcuları böyle kandırmış: İhanet ve santaj
Brezilya Kadın Voleybol Takımı'ndaki fizyoterapist skandalında çarpıcı itiraflar geldi. Kadın voleybolcu Samara Rodrigues tek tek ihaneti ve santajı anlattı.
Brezilya Kadın Milli Takımı, Milletler Ligi maçları için Ankara'ya geldi. Ama takımın yıllardır fizyoterapistliğini yapan Fernandinho, kafilede yer almadı. Fizyoterapistin aralarında milli takım oyuncularının da bulunduğu çok sayıda sporcuyu kandırdığı ortaya çıktı. Brezilya federasyonu da Fernandinho'yu kafileden çıkardı.
Brezilyalı voleybolculardan Samara Rodriguez, Gibbybaris'teki habere göre her şeyi Brezilya basınına anlattı. İhaneti ve santajı açıkladı. İşte o açıklama:
- Durum son noktaya ulaştı. Milli takım hocası Ze Roberto ve Brezilya Voleybol Federasyonu benim ve diğer oyuncuların bildirimiyle bilgilendirildi. Herhangi bir işlem yapmadan önce, olanları onlara bildirmeyi görevim olarak gördüm. Kariyerime Barueri'de başladım ve orada her zaman çok iyi karşılandım ve hayatım boyunca, herkese duyduğum saygı ve sevgi ve bana yaptıkları her şey için, önce onları bilgilendirmenin bir zorunluluk olduğunu hissettim.
- Federasyon, VNL Brasília etabı gerçekleşene kadar beklememizi istedi ve kısa süre sonra harekete geçeceklerini söyledi. Ne yazık ki, herhangi bir geri bildirim almadık ve onlara verdiğimiz süre, Fernandinho'nun diğer mağdurlara farklı 'uzlaşma teklifleri' sunması için yeterli oldu. Bu yüzden daha fazla bekleyemedim.
- Fernandinho'ya her zaman çok güvendim; harika bir profesyonel, bu bir gerçek. Ama ihanete uğradım. Ailemin ev sahibi olma hayalini yıktı, ailemi yıktı ve yıllar boyunca biriktirdiğim tüm paramı elimden aldı. Çok yakın bir ilişkimiz vardı; onu kardeşim gibi görüyordum ve bizi tanıyan herkes onu ne kadar sevdiğimi ve saygı duyduğumu biliyor. Hayatımı paylaştığım, nereden geldiğimi, gerçekliğimi, tüm acılarımı ve aileme daha iyi bir hayat sunmak için yaptığım fedakarlıklarımı bilen birine karşı tüm bunları yapmak zorunda kalmak beni derinden yaralıyor. Keşke başka bir şekilde çözebilseydim; denedim ama başka çarem kalmadı.
- 6 yıl önce ona yaklaşık 200.000 Realim olduğunu ve bu paranın öylece durduğunu söylemiştim. Bunun üzerine bana parayı garantili getiri sağlayacak bir yatırıma yönlendirebileceğini söyledi. Ancak böyle bir yatırım hiçbir zaman var olmadı. Eylül 2024'te paramı geri istedim ve hâlâ alamadım. Transfer dekontlarını ve yatırım belgelerini talep ettim ama bana hiçbir şey göndermedi. Yatırım yapıp da başarısız olması söz konusu değil; paramı hiç düşünmeden harcadı.
- Aralarında kadın ve erkek sporcuların da bulunduğu 12'den fazla kişi zarar gördüğü. Bunlar arasında milli takım oyuncuları da dahil olmak üzere önde gelen isimler var. Konuşmak ve kendini ifşa etmek istemeyenlere saygı duyuyorum. Ben farklı düşünüyorum. Birinin bu adamı durdurması gerekiyor.
- Daha da kötüsü, Fernandinho beni korkutmaya çalıştı. Brezilya'ya geldiğimde bana yaptığı tedavilerin ücretini almadığını söyleyerek baskı kurmaya çalıştı. Oysa ben her zaman ikisinin ayrı konular olduğunu açıkça belirtmiştim. Onun tarafından tedavi edildiğim zamanlarda asla ödeme yapmayı reddetmedim.
- Bizim amacımız hiçbir zaman başkalarının benim sorunumu çözmesi değildi. Elbette daha etkili insanlar onun borçlarını ödemesi için baskı yapabilirdi. Ama asıl amaç, bunun başka insanlara da yapılmasının önüne geçmekti. Gelecek nesillerin de mağdur edilmeye devam ettiğini bilerek hayatıma devam edemezdim. Bugün yaşadığım şeyi onların da yaşamasını istemiyorum. Bu karakter ve vicdan meselesiydi.
- Üstelik 200 bin realin yanı sıra imzaladığım sözleşmenin geri kalan tüm yükümlülükleri de üzerimde kaldı; yani taksitleri ödemek zorunda kaldım. Bunların hepsi onun sorumsuzluğu yüzünden oldu. Gerçeği söylemedi ve beni bu borcun altına girmeye yönlendirdi. Bu artık polislik bir mesele.
- 2010 yılında bir kızdan 50.000 Brezilya Reali para almıştı ve şimdi iyi karakter göstermek için ayda 500 Brezilya Reali taksitler halinde ödemeye başladı. 2010'dan beri borcu olan biri 16 yıl sonra ödeme yaparak nasıl iyi karakter gösterebilir ki? Yapmaya çalıştığı şey, şimdi iyi adam rolü oynayarak daha fazla yasal sorundan kaçınmak. Ben mağdurum.