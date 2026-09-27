Filistin için maça çıktılar: İsrail'e 3 atıp devirdiler
Uluslar Ligi'nde İsrail ile karşılaşan İrlanda Cumhuriyeti sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maça İrlanda Cumhuriyeti'nin protestosu damga vurdu.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
GAZZE İÇİN MAÇA SİYAH BANTLA ÇIKTILAR
İrlandalı futbolcular, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıktı. Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan maçta İrlanda sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
GOLÜNÜ ATTI BANTI ÖPTÜ
İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Parrott, 16. dakikada Idah ve 25. dakikada Moylan kaydetti. Jack Moylan golün ardından kolundaki siyah bandı çıkararak öptü.
TOKALAŞMAYI REDDETTİLER
İrlandalı futbolcular maç önü seremonisinde de İsrail'i protesto etti. İsrail marşı okunduğu sırada tüm futbolcular yere bakarken rakip takımla tokalaşmayı da reddettiler.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi