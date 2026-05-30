Filipe Luis, Zidane derken Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken, sürpriz bir isim ortaya atıldı.

Siyah beyazlılarda şimdiye kadar aralarında Filipe Luis ve Zinedine Zidane gibi ünlü isimler gündeme getirilmişti.

Son olarak Filipe Luis'e giden futbol direktörü Önder Özen, anlaşamadan geri dönmüştü. Filipe Luis'in Fransa'nın Monaco takımının başına geçeceği bildirildi.

SÜRPRİZ ADAY MARKO NİKOLİC

Beşiktaş'ta şimdide sürpriz bir aday gündeme geldi. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre siyah beyazlılar Yunanistan'ın AEK takının hocası Marko Nikolic'i hedefine aldı.

Beşiktaş'ın teklifini yaptığı da haberde yer aldı. Bunun üzerine AEK'in Sırp hocayı takımda tutmak için yeni bir sözleşme önerdiği ileri sürüldü.

46 yaşındaki Nikolic, geçen sezon AEK'i lig şampiyonu yapmıştı.

Nikolic, daha önce CSKA Moskova, Shabab Al-Ahli, Lokomotiv Moskova, Videoton, Partizan, NK Olimpija, Vojvodina ve Red Belgrad takımlarında çalıştı.