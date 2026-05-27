Filipe Luis gelişmesi: "Bekleyin" dedi

Beşiktaş, yeni teknik direktör için girişimlerini sürdürürken, adaylar arasında ilk sırada yer alan Filipe Luis'le ilk görüşmenin yapıldığı ileri sürüldü.

Brezilyalı teknik adamın siyah beyazlılara "Bekleyin" dediği iddia edildi.

HIZLI KARAR VERMEK İSTEMİYORMUŞ!

Filipe Luis'le ilgili son gelişmeleri gazeteci Sercan Dikme aktardı. Dikme, başkan Serdal Adalı'nın ilk tercihi olduğu belirtilen Brezilyalı teknik adamla şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş yetkilileri ve Filipe Luís tarafı karşılıklı olarak fikirlerini dinledi. Beşiktaş yetkilileri takım planlamasını ve camia beklentisini kendisine anlattı. Filipe Luís de beklentilerini paylaştı. Filipe Luís’e Avrupa’dan ciddi teklifler var. Filipe Luís kariyeriyle ilgili hızlı karar vermek istemiyor. Filipe Luís konusunda bugün yarın olumlu bir nihai sonuç çıkması beklenmiyor.

Filipe Luís gelen teklifleri bekleyecek ve daha sonra ekibiyle değerlendirecek. Beşiktaş bu süre zarfında teknik direktör arayışınına devam edecek. Beşiktaş teknik direktör kararında hata yapmamak için tüm ihtimalleri detaylı şekilde masaya yatırıyor."