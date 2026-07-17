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Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var

A Milli Kadın Voleybol Takımımımızın Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Eda Erdem ve Ebrar Karakurt detayı ve büyük sürprizler.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 1
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Milletlerler Ligi'nde Çin'deki finallere hazırlanan Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu da açıklandı. Kadroda büyük sürprizler var.

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 2
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34. kez düzenlenecek olan EuroVolley; Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'te yapılacak.

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 3
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Kazanan, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak. Ayrıca ilk üç sırada yer alan takımlar 2027 Dünya Kadınlar Voleybol Kupası'na katılacak.

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 4
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Kadroya Milletler Ligi kadrosunda bulunmayan Eda Erdem ve Ebrar Karakurt da alındı.

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu şöyle:

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 6
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PASÖRLER: Elif - Cansu - Dilay - Buse - Sıla - Buket - Arelya - Lila - Eylül

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 7
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PASÖR ÇAPRAZLARI: Vargas - Alexia - Defne - Aylin - Beren - Tutku

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 8
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SMAÇÖRLER: Ebrar - İlkin - Hande - Yaprak - Derya - Saliha - Tuğba - Ayşe - Ege Melisa - Liza - İdil Naz - Merve N. - Eylül - Selen

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 9
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ORTA OYUNCULAR: Eda - Zehra - Jack - Berka - Deniz - Aslı - Yasemin G. - Ezel - Begüm - Beliz - Bahar - Beyza - Janset - Zeynep Sude - Ayçin - Merve A.

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var - Fotoğraf: 10
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LİBEROLAR: Gizem - Eylül - Simge - Ayça - Melis - Özlem - Gülce - Merve İ. - Ceren - Simay - Selin

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