Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var A Milli Kadın Voleybol Takımımımızın Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Eda Erdem ve Ebrar Karakurt detayı ve büyük sürprizler.

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