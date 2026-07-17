Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Büyük sürprizler var
A Milli Kadın Voleybol Takımımımızın Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Eda Erdem ve Ebrar Karakurt detayı ve büyük sürprizler.
Milletlerler Ligi'nde Çin'deki finallere hazırlanan Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu da açıklandı. Kadroda büyük sürprizler var.
34. kez düzenlenecek olan EuroVolley; Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'te yapılacak.
Kazanan, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak. Ayrıca ilk üç sırada yer alan takımlar 2027 Dünya Kadınlar Voleybol Kupası'na katılacak.
Kadroya Milletler Ligi kadrosunda bulunmayan Eda Erdem ve Ebrar Karakurt da alındı.
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu şöyle:
PASÖRLER: Elif - Cansu - Dilay - Buse - Sıla - Buket - Arelya - Lila - Eylül
PASÖR ÇAPRAZLARI: Vargas - Alexia - Defne - Aylin - Beren - Tutku
SMAÇÖRLER: Ebrar - İlkin - Hande - Yaprak - Derya - Saliha - Tuğba - Ayşe - Ege Melisa - Liza - İdil Naz - Merve N. - Eylül - Selen
ORTA OYUNCULAR: Eda - Zehra - Jack - Berka - Deniz - Aslı - Yasemin G. - Ezel - Begüm - Beliz - Bahar - Beyza - Janset - Zeynep Sude - Ayçin - Merve A.
LİBEROLAR: Gizem - Eylül - Simge - Ayça - Melis - Özlem - Gülce - Merve İ. - Ceren - Simay - Selin