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Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın antrenman görüntüleri ortaya çıktı: Dans ede ede çalışıyorlar

Filenin Sultanları'nın antrenman görüntüleri ortaya çıktı: Dans ede ede çalışıyorlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'nde 3. etap maçlarına hazırlanıyor. Filenin Sultanları'nın antrenman görüntüleri ortaya çıktı. Dans ede ede çalışıyorlar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları'nın antrenman görüntüleri ortaya çıktı: Dans ede ede çalışıyorlar
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'nde Japonya'da yapılacak 3. etap maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor.
Milliler, genç kadroyla katıldıkları Brezilya'daki ilk etapta 2 galibiyet almışlar, 2 maçı ise kaybetmişlerdi.

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Ankara'da oynanan 2. etap maçlarında ise 4 maçın 4'ünü de kazandılar. Milliler, Ankara etabında Belçika ve Fransa'yı 3-0'la geçtiler.

Filenin Sultanları'nın antrenman görüntüleri ortaya çıktı: Dans ede ede çalışıyorlar - Resim : 2
Daha sonraki Almanya ve Çin maçlarını da 3-2'lik skorlarla kazandılar.

MİLLETLER LİGİ'NDE 3. ETAP MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü etabında Japonya'nın Kansai şehrinde sahaya çıkacak. Üçüncü etabın maç programı şu şekilde:
8 Temmuz 2026
06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026
09.30 Tayland-Türkiye
Filenin Sultanları, Japonya'daki maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda Deniz Uyanık'ın doğum günü de kutlandı.

Filenin Sultanları'nın antrenman görüntüleri ortaya çıktı: Dans ede ede çalışıyorlar - Resim : 3

Millilerin antrenman görüntüleri ortaya çıktı. Çalan şarkı da dikkat çekti.

A Milli Takım hazırlıklarına aralıksız devam edecek, temmuz ayı başında ise Japonya'ya gidecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Milli Takım
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