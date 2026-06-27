Filenin Sultanları'nın antrenman görüntüleri ortaya çıktı: Dans ede ede çalışıyorlar

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'nde Japonya'da yapılacak 3. etap maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor.

Milliler, genç kadroyla katıldıkları Brezilya'daki ilk etapta 2 galibiyet almışlar, 2 maçı ise kaybetmişlerdi.

Ankara'da oynanan 2. etap maçlarında ise 4 maçın 4'ünü de kazandılar. Milliler, Ankara etabında Belçika ve Fransa'yı 3-0'la geçtiler.



Daha sonraki Almanya ve Çin maçlarını da 3-2'lik skorlarla kazandılar.

MİLLETLER LİGİ'NDE 3. ETAP MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü etabında Japonya'nın Kansai şehrinde sahaya çıkacak. Üçüncü etabın maç programı şu şekilde:

8 Temmuz 2026

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026

09.30 Tayland-Türkiye

Filenin Sultanları, Japonya'daki maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda Deniz Uyanık'ın doğum günü de kutlandı.

Millilerin antrenman görüntüleri ortaya çıktı. Çalan şarkı da dikkat çekti.

A Milli Takım hazırlıklarına aralıksız devam edecek, temmuz ayı başında ise Japonya'ya gidecek.