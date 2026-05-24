Filenin Sultanları'nı yıkan: İtalyan dev Sultanlar Ligi'ni de alt üst edecek: Takımı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'daki turnuvada İtalya'ya yenildi. Maçın en skorer ismi olan İtalyan devi gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde forma giyecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Kupası öncesi İtalya'da katıldığı hazırlık turnuvasında Polonya galibiyetinden sonra İtalya'ya 3-1 yenildi.
Milliler, turnuvaya genç bir kadroyla katıldı. İtalya'da ise dünyaca ünlü yıldız Ekaterina Antropova da yer aldı.
2.02 boyundaki dev oyuncu İtalya'nın galibiyetinde en önemli rolü oynadı. 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Filenin Sultanları'nı yıkan oyuncu, 5 yıldır formasını giydiği Scandicci'den ayrıldı. Gelecek sezon için Vodafone Sultanlar Ligi takımı Eczacıbaşı Dynavit'le anlaştığı iddia ediliyordu. Bunu da doğruladı. Antropova şunları söyledi:
"Bu, yapmak istediğim bir değişiklikti. İtalya'daki diğer kulüplerde nereye gidebileceğimi bilmiyordum çünkü Scandicci’de çok mutluydum. Zaten beni son beş yılda beni geliştiren bu kulüpte kendimi kötü hissettiğim için ayrılmıyorum."
"Her zaman benim yaşımda aynı yerde çok uzun süre kalmanın durgunluğa ve gelişimde yavaşlamaya yol açacağı fikrine inanmışımdır."
"Bu yüzden yurt dışına transfer olma teklifini kabul ettim. Scandicci'de çok mutluydum. 5 yılın ardından şimdi sadece daha da gelişmek için Eczacıbaşı'na gidiyorum."