Filenin Sultanları'nı art arda şampiyon yaptı: Santarelli'ye teklifi açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Daniel Santarelli'ye dair açıklamalarda bulundu.

Adem Metan'ın Youtube kanalında konuşan Mehmet Akif Üstündağ, İtalyan başantrenöre milli takımdaki başarılarından ötürü Turkuaz kart verileceğini duyurdu.

"SANTARELLI'YE TURKUAZ KART TEKLİF EDİLDİ"

Bu zamana kadar sadece 9 ismin Turkuaz kart alabildiğini hatırlatan Üstündağ, "Daha önce görev yapan antrenörümüze Turkuaz kart verilmişti. Bu çok önemlidir. Şu anda 9 kişide var Türkiye'de. Yani yurt dışından gelip Türkiye'ye değer katanlar, bir madalya gibi düşünün bunu. Daha önceki antrenörümüz Giovanni Guidetti'ye sağladık. Şimdiki antrenörümüz Santarelli'ye de böyle bir teklif yapıldı. İki gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız iletti. Bunlar bizim için maddi boyutu hiç önemli olmayan ama ülkemiz adına manevi değeri yüksek olan şeyler. Ülkemin kıymet bilmesini burada ön plana çıkartıyoruz" sözlerini sarf etti.

HEM MİLLETLER LİGİ HEM DE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA

Daniel Santarelli'nin yönetimindeki Filenin Sultanları bu yaz hem Milletler Ligi hem de CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Millilerimiz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları biletini de cebine koydu.