Halk TV Spor Filenin Sultanları'nda sürpriz Japonya kararı

Filenin Sultanları'nda sürpriz Japonya kararı Milletler Ligi Japonya etabında mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu. Sakatlığı devam eden Ebrar Karakurt kadroya alınmadı.