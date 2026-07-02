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Halk TV Spor Filenin Sultanları'nda sürpriz Japonya kararı

Filenin Sultanları'nda sürpriz Japonya kararı

Milletler Ligi Japonya etabında mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu. Sakatlığı devam eden Ebrar Karakurt kadroya alınmadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları'nda sürpriz Japonya kararı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. hafta kadrosu duyuruldu.

FİLENİN SULTANLARI 6. SIRADA YER ALIYOR

İki etap sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan tablosunun 6. sırasında yer alan ay-yıldızlıların, 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da oynayacakları 3. ayakta kadroda yer alacak isimler belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosu ve Osaka kentinde oynayacakları karşılaşmaların programı şöyle:

KADRO

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

FİKSTÜR

8 Temmuz:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Voleybol
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