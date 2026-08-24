Filenin Sultanları yine kazandı: Avrupa Şampiyonası'nda namağlup yola devam
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
CEV Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Filenin Sultanları ile Macaristan karşı karşıya geldi.
FİLENİN SULTANLARI YİNE KAZANDI
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.
NAMAĞLUP YOLA DEVAM
İlk iki maçında Letonya ve Slovenya'yı mağlup etmeyi başaran millilerimiz, Macaristan galibiyetiyle birlikte namağlup yoluna devam etti.
SIRADAKİ RAKİP ALMANYA
Filenin Sultanları gruptaki dördüncü maçında Almanya'yla karşılaşacak. Mücadele 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.
FİKSTÜR
A Grubu'nun kalan fikstürü şu şekilde:
25 Ağustos 2026
16.00 Macaristan-Almanya
19.00 Polonya-Slovenya
26 Ağustos 2026
16.00 Letonya-Slovenya
19.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
27 Ağustos 2026
16.00 Polonya-Almanya
19.00 Letonya-Macaristan
28 Ağustos 2026
16.00 Slovenya-Macaristan
19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)