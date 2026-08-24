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Filenin Sultanları yine kazandı: Avrupa Şampiyonası'nda namağlup yola devam

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları yine kazandı: Avrupa Şampiyonası'nda namağlup yola devam
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CEV Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Filenin Sultanları ile Macaristan karşı karşıya geldi.

FİLENİN SULTANLARI YİNE KAZANDI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları yine kazandı: Avrupa Şampiyonası'nda namağlup yola devam - Resim : 1

NAMAĞLUP YOLA DEVAM

İlk iki maçında Letonya ve Slovenya'yı mağlup etmeyi başaran millilerimiz, Macaristan galibiyetiyle birlikte namağlup yoluna devam etti.

SIRADAKİ RAKİP ALMANYA

Filenin Sultanları gruptaki dördüncü maçında Almanya'yla karşılaşacak. Mücadele 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

FİKSTÜR

A Grubu'nun kalan fikstürü şu şekilde:

25 Ağustos 2026

16.00 Macaristan-Almanya

19.00 Polonya-Slovenya

26 Ağustos 2026

16.00 Letonya-Slovenya

19.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

27 Ağustos 2026

16.00 Polonya-Almanya

19.00 Letonya-Macaristan

28 Ağustos 2026

16.00 Slovenya-Macaristan

19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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