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Halk TV Spor Filenin Sultanları son noktayı koydu: Milliler 24 saatte 3 kez şampiyon oldu

Filenin Sultanları son noktayı koydu: Milliler 24 saatte 3 kez şampiyon oldu

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken U16 ve U17 milli takımlarından da müjdeli haber geldi. Her iki milli takım da Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları son noktayı koydu: Milliler 24 saatte 3 kez şampiyon oldu

FIVB Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları ile Brezilya finalde karşı karşıya geldi. Çin'in Makao şehrinde oynanan mücadelede Filenin Sultanları, 3-1 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU

Filenin Sultanları, 2023'ten sonra bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken güzel haberler art arda geldi.

U16 VE U17 MİLLİ TAKIMLARI BALKAN ŞAMPİYONU

U16 Kız Milli Takımımız, 21-25 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Milliler son maçında Yunanistan'ı mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları son noktayı koydu: Milliler 24 saatte 3 kez şampiyon oldu - Resim : 1

U17 Kız Milli Takımımız da 21-25 Temmuz tarihlerinde Kosova’da düzenlenen Balkan Şampiyonası son maçında Arnavutluk’u mağlup ederek şampiyon oldu.

Filenin Sultanları son noktayı koydu: Milliler 24 saatte 3 kez şampiyon oldu - Resim : 2

Bu sonuçlarla birlikte millilerimiz, 24 saat içerisinde 3 şampiyonluk yaşayarak büyük bir gurur yaşattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Milli Takım
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