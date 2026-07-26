Filenin Sultanları son noktayı koydu: Milliler 24 saatte 3 kez şampiyon oldu
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken U16 ve U17 milli takımlarından da müjdeli haber geldi. Her iki milli takım da Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.
FIVB Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları ile Brezilya finalde karşı karşıya geldi. Çin'in Makao şehrinde oynanan mücadelede Filenin Sultanları, 3-1 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU
Filenin Sultanları, 2023'ten sonra bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken güzel haberler art arda geldi.
U16 VE U17 MİLLİ TAKIMLARI BALKAN ŞAMPİYONU
U16 Kız Milli Takımımız, 21-25 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Milliler son maçında Yunanistan'ı mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı.
U17 Kız Milli Takımımız da 21-25 Temmuz tarihlerinde Kosova’da düzenlenen Balkan Şampiyonası son maçında Arnavutluk’u mağlup ederek şampiyon oldu.
Bu sonuçlarla birlikte millilerimiz, 24 saat içerisinde 3 şampiyonluk yaşayarak büyük bir gurur yaşattı.