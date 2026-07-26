Halk TV Spor Filenin Sultanları son noktayı koydu: Milliler 24 saatte 3 kez şampiyon oldu

Filenin Sultanları son noktayı koydu: Milliler 24 saatte 3 kez şampiyon oldu Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken U16 ve U17 milli takımlarından da müjdeli haber geldi. Her iki milli takım da Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.