Filenin Sultanları hızlı başladı: Belçika'yı çok rahat geçti
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde karşılaştığı Belçika'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
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18 Haziran 2026
20 Haziran 2026
21 Haziran 2026
Voleybol Milletler Ligi 2. etapta Filenin Sultanları ile Belçika karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Türk voleybolseverler tribünleri doldurdu.
MİLLİLER RAHAT KAZANDI
Filenin Sultanları, Belçika karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti.
SIRADAKİ RAKİP FRANSA
Ay-yıldızlılar bir sonraki maçında Fransa'yla karşılaşacak. 18 Haziran Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi