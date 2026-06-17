Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Filenin Sultanları hızlı başladı: Belçika'yı çok rahat geçti

Filenin Sultanları hızlı başladı: Belçika'yı çok rahat geçti

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde karşılaştığı Belçika'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları hızlı başladı: Belçika'yı çok rahat geçti

Voleybol Milletler Ligi 2. etapta Filenin Sultanları ile Belçika karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Türk voleybolseverler tribünleri doldurdu.

MİLLİLER RAHAT KAZANDI

Filenin Sultanları, Belçika karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti.

SIRADAKİ RAKİP FRANSA

Ay-yıldızlılar bir sonraki maçında Fransa'yla karşılaşacak. 18 Haziran Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa (TRT/S Sport/ S Sport Plus)

20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya (TRT/S Sport/ S Sport Plus)

21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin (TRT/S Sport/ S Sport Plus)

Detaylar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro