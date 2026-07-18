Filenin Sultanları Çin'e iner inmez bayrak açtı
Milletler Ligi finallerinde mücadele edecek olan Filenin Sultanları Çin'e ulaştı. Milliler Makau'ya iner inmez bayrak açtı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
2026 FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek olan Filenin Sultanları, Çin'e ulaştı.
Normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak.
2026 FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek olan Filenin Sultanları, Çin'e ulaştı.
Milliler, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ne iner inmez bayrak açtı.
Filenin Sultanları'nı havalimanında THY çalışanları karşıladı.
KANADA İLE KARŞILAŞACAKLAR
Normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak.
Milli takımın kadrosu şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi