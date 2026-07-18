Filenin Sultanları Çin'e iner inmez bayrak açtı

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2026 FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek olan Filenin Sultanları, Çin'e ulaştı.

Milliler, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ne iner inmez bayrak açtı.

Filenin Sultanları'nı havalimanında THY çalışanları karşıladı.

KANADA İLE KARŞILAŞACAKLAR

Normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak.

Milli takımın kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge