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Filenin Sultanları Çin'e iner inmez bayrak açtı

Milletler Ligi finallerinde mücadele edecek olan Filenin Sultanları Çin'e ulaştı. Milliler Makau'ya iner inmez bayrak açtı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları Çin'e iner inmez bayrak açtı

2026 FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek olan Filenin Sultanları, Çin'e ulaştı.
Milliler, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ne iner inmez bayrak açtı.

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Filenin Sultanları Çin'e iner inmez bayrak açtı - Resim : 2

KANADA İLE KARŞILAŞACAKLAR

Normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak.
Milli takımın kadrosu şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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