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Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL Final Etabı maç programı belli oldu. Filenin Efeleri, çeyrek finalde Slovenya ile mücadele edecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) final etabının maç programı belli oldu.

RAKİBİMİZ SLOVENYA

Çin'in Ningbo kentinde 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 10.00'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

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Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle 1 Ağustos Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.

Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Organizasyonda üçüncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

FİLENİN EFELERİ'NİN SONUÇLARI

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde:

  • Türkiye 1-3 ABD
  • Türkiye 3-0 Fransa
  • Türkiye 0-3 İtalya
  • Kanada 2-3 Türkiye
  • Çin 0-3 Türkiye
  • Polonya 3-2 Türkiye
  • Türkiye 3-2 Arjantin
  • Belçika 0-3 Türkiye
  • Sırbistan 0-3 Türkiye
  • Türkiye 3-2 Ukrayna
  • Türkiye 1-3 Slovenya
  • Türkiye 3-1 İran
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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