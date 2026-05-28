Filenin Efeleri ilk maçında mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
MİLLİ TAKIM CAVALESE KENTİNDE OYNADI
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese kentindeki Arpad Weisz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-17 ve 25-13'lük setlerle kaybetti.
Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 19.00'da Belçika, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 18.30'da ise İtalya ile iki hazırlık maçı daha yapacak.
Filenin Efeleri'nin diğer hazırlık maçlarının programı ise şu şekilde:
29 Mayıs 2026
TSİ 19.00 Türkiye-Belçika (Cavalese)
31 Mayıs 2026
TSİ 18.30 İtalya-Türkiye (Bergamo)
