Filenin Efeleri ilk maçında mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya ile karşılaştı.

Filenin Efeleri, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

MİLLİ TAKIM CAVALESE KENTİNDE OYNADI

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese kentindeki Arpad Weisz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-17 ve 25-13'lük setlerle kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 19.00'da Belçika, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 18.30'da ise İtalya ile iki hazırlık maçı daha yapacak.

DİĞER HAZIRLIK MAÇLARI

Filenin Efeleri'nin diğer hazırlık maçlarının programı ise şu şekilde:

29 Mayıs 2026

TSİ 19.00 Türkiye-Belçika (Cavalese)

31 Mayıs 2026

TSİ 18.30 İtalya-Türkiye (Bergamo)