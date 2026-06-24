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Filenin Efeleri Çin'i yıktı geçti

2026 FIVB Milletler Ligi ikinci haftasının ilk maçında Çin ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, rakibine set vermedi ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Efeleri Çin'i yıktı geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin ile karşı karşıya geldi.
Polonya'da Gliwice Arena'da oynanan mücadele, Türkiye'nin 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

MİLLİ TAKIM 3. ZAFERİNİ ALDI

Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü galibiyetini alırken Çin dördüncü mağlubiyetini yaşadı.
A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin gelecek maçında 25 Haziran Perşembe (yarın) Polonya ile karşılaşacak.
Çin de Belçika ile mücadele edecek.

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83 DAKİKA SÜREN MAÇ MİLLİ TAKIM'IN!

  • Salon: Gliwice
  • Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)
  • Çin: Wu, Hu, Lei Li, Jiang, Peng, Bin Wang (Qu, Habin Wang, Wen, Yongzhen Li, Xue, Yu, Yang)
  • Türkiye: Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Hilmi Şahin)
  • Setler: 16-25, 19-25, 21-25
  • Süre: 83 dakika
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Voleybol Çin Milli Takım
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