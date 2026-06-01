Filenin 16'lık sultanları biri 1.95 diğeri 1.96: Santarelli'nin gözdeleri Brezilya'da sahnede
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'da mücadele edecek. Ekibimiz genç bir kadroyla çıkacak. 16 yaşındaki 2 sultanımız da ilk kez dünyada büyükler sahnesinde yer alacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) sahne alıyor. Millilerimiz, 2026 Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.
İlk maç 3 Haziran'da. Filenin sultanları son maça ise 8 Haziran'da çıkacak. Maç programı şöyle:
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda (S Sport/S Sport Plus)
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)
Başantrenör Santarelli, bu kez genç bir kadroyu Brezilya'ya götürdü. Takımın kaptanlığını İlkin Aydın yapıyor.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz
Santarelli'ni ilk hafta kadrosuna almadığı Zehra Güneş, Cansu Özbey, Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Hande Baladın, izin dönüşü İstanbul'da çalışıyor.
Santarelli'nin Brezilya'ya götürdüğü genç kadroda 2 isim var ki... Onlar daha 16 yaşında. Santarelli'nin gözdeleri filenin son sultanları oldu.
İşte Ezel Balık. Yaşı 16. Boyu 1.95. Orta oyuncu olarak görev yapıyor. Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişti. Bu sezon A takıma alındı.
İşte Aylin Uysalcan. Yaşı 16. Boyu 1.96. Pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor. VakıfBank'ın altyapısından çıktı. O da bu sezon A takımda yer alacak.
Brezilya'da başlayacak Milletler Ligi'nde gözler onların üzerinde olacak. Türk voleybolu 2 yetenekli yıldızı daha sahneye sürecek, dünya sahnesi de artık onları görecek. Milli Takım Menajeri Pelin Çelik, 2 16'lık sultanla Brezilya'da sahneye çıkaracak olmanın gururunu yaşadı.