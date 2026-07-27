FIFA'dan Trabzonspor'un yıldızına Dünya Kupası müjdesi
Trabzonsporlu Cabral'ın Yeşil Burun Adaları adına Arjantin'e attığı gol Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.
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Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol, 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü olarak seçildi.
DÜNYA KUPASI'NIN EN GÜZEL GOLÜ CABRAL'DAN GELDİ
FIFA'nın açıklamasında 23 yaşındaki Cabral'ın golünün, Özbekistanlı Eldor Shomurodov ile Haitili Wilson Isidor'un gollerini geride bırakarak "turnuvanın en güzel golü" seçildiğini duyurdu.
ARJANTİN'E UZATMALARDA ELENDİLER
Yeşil Burun Adaları, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya son 32 turda veda etmişti. Finale kadar yükselme başarısı gösteren Arjantin ise İspanya'ya uzatmalarda tek golle kaybetti.
BENFICA'DAN 5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Bordo-mavili ekip, Yeşil Burun Adalı sol beki Temmuz ayında Portekiz ekibi Benfica'dan 5 yıllığına kadrosuna bağladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi