Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor FIFA'dan Trabzonspor'un yıldızına Dünya Kupası müjdesi

FIFA'dan Trabzonspor'un yıldızına Dünya Kupası müjdesi

Trabzonsporlu Cabral'ın Yeşil Burun Adaları adına Arjantin'e attığı gol Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
FIFA'dan Trabzonspor'un yıldızına Dünya Kupası müjdesi

Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol, 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü olarak seçildi.

DÜNYA KUPASI'NIN EN GÜZEL GOLÜ CABRAL'DAN GELDİ

FIFA'nın açıklamasında 23 yaşındaki Cabral'ın golünün, Özbekistanlı Eldor Shomurodov ile Haitili Wilson Isidor'un gollerini geride bırakarak "turnuvanın en güzel golü" seçildiğini duyurdu.

ARJANTİN'E UZATMALARDA ELENDİLER

Yeşil Burun Adaları, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya son 32 turda veda etmişti. Finale kadar yükselme başarısı gösteren Arjantin ise İspanya'ya uzatmalarda tek golle kaybetti.

FIFA'dan Trabzonspor'un yıldızına Dünya Kupası müjdesi - Resim : 1

BENFICA'DAN 5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Bordo-mavili ekip, Yeşil Burun Adalı sol beki Temmuz ayında Portekiz ekibi Benfica'dan 5 yıllığına kadrosuna bağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro