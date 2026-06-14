FIFA'dan Süper Lig'e veda eden Kayserispor ve Antalyaspor'u yıkan karar

Yaz transfer dönenine artık az bir zaman kalırken FIFA'dan 3 Türk kulübüne kötü haber geldi. FIFA, Süper Lig'e veda eden Antalyaspor ve Kaysersipor'un yanı sıra TFF 2. Lig ekiplerinden de Ankaragücü'ne transfer yasağı verdi.

ANTALYASPOR VE KAYSERİSPOR'A 3 DÖNEM YASAK

FIFA'dan yapılan açıklamada Antalyaspor ve Kayserispor'a verilen transfer yasağının 3 dönem olduğu ifade edildi. Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getire kadar yasak getirildi.

KOCAELİSPOR GELECEK GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor da geçtiğimiz günlerde FIFA Clearing House sistemi maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle geçici transfer yasağı almıştı. Yeşil-siyahlılar gerekli belgeleri yollasa da henüz yasak kalkmadı.