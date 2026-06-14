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FIFA'dan Süper Lig'e veda eden Kayserispor ve Antalyaspor'u yıkan karar

FIFA, Antalyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü'ne transfer yasağı verdi. Süper Lig'e veda eden Kayserispor ve Ankaragücü, 3 dönem yasak aldı. Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getire kadar yasak getirildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
FIFA'dan Süper Lig'e veda eden Kayserispor ve Antalyaspor'u yıkan karar

Yaz transfer dönenine artık az bir zaman kalırken FIFA'dan 3 Türk kulübüne kötü haber geldi. FIFA, Süper Lig'e veda eden Antalyaspor ve Kaysersipor'un yanı sıra TFF 2. Lig ekiplerinden de Ankaragücü'ne transfer yasağı verdi.

ANTALYASPOR VE KAYSERİSPOR'A 3 DÖNEM YASAK

FIFA'dan yapılan açıklamada Antalyaspor ve Kayserispor'a verilen transfer yasağının 3 dönem olduğu ifade edildi. Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getire kadar yasak getirildi.

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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor da geçtiğimiz günlerde FIFA Clearing House sistemi maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle geçici transfer yasağı almıştı. Yeşil-siyahlılar gerekli belgeleri yollasa da henüz yasak kalkmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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