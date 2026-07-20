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Halk TV Spor FIFA'dan millileri yıkacak sonuç: Dünya Kupası biter bitmez belli oldu

FIFA'dan millileri yıkacak sonuç: Dünya Kupası biter bitmez belli oldu

A Milli Futbol Takımı'na, 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı sonrası kötü haber geldi. Milliler ülke sıralamasında 5 basamak geriye düştü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
FIFA'dan millileri yıkacak sonuç: Dünya Kupası biter bitmez belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. New York Stadyumu'nda oynanan dev finalde Arjantin'i tek golle mağlup etmeyi başaran İspanya şampiyonluğa ulaştı.

İSPANYA ZİRVEDE

Turnuvanın sona ermesiyle birlikte FIFA, ülke sıralamasını güncelledi. İspanya rakibi Arjantin'i geçerek ilk sıraya yükseldi. İkinci sırada Arjantin yer alırken üçüncü sırada Fransa, dördüncü sırada ise İngiltere yer aldı.

MİLLİLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımımız ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Avustralya ve Paraguay'a kaybeden millilerimiz son maçta ABD'yi devirse de son sıradan kurtulamadı.

FIFA'dan millileri yıkacak sonuç: Dünya Kupası biter bitmez belli oldu - Resim : 1

5 SIRA GERİLEDİLER

Turnuvaya grup aşamasında veda eden millilerimiz ise ülke sıralamasında 27. sırada yer aldı. Milliler turnuva öncesine göre tam 5 sıra geriledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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