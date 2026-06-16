FIFA'dan 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'u yıkacak karar

Süper Lig’den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor’da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor.

45 BİN EURO İÇİN TRANSFER YASAĞI GELDİ

İç Anadolu ekibinin FIFA’da öde-kaldır olarak nitelendirilen son dosyası ise geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Eintracht Braunschweig’a transfer olan Aaron Opoku oldu.

Sarı-kırmızılı takımdan Opoku'nun 45 bin euro alacağı olduğu gerekçesiyle FIFA, Kayserispor’a transfer yasağı uyguladı.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz aleyhine, eski futbolcumuz Aaron Opoku’ya ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan dosya kapsamında yaklaşık 45.000 Euro tutarındaki alacaktan kaynaklı transfer yasağı FIFA sistemine işlenmiştir. Söz konusu dosya, geçmiş dönemlerden kaynaklanan bir yükümlülük olup transfer yasağına neden olan tutarın ödenmesi halinde FIFA nezdindeki yasak kaldırılacaktır. Kulübümüz, ilgili dosyanın çözüme kavuşturulmasına yönelik gerekli çalışmaları sürdürmekte olup süreç yakından takip edilmektedir” denildi.