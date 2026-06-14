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Halk TV Spor FIFA maça çıkmadan 100 bin dolar ödemeye yapacak

FIFA maça çıkmadan 100 bin dolar ödemeye yapacak

FIFA, sınır dışı edilen Somalili hakem Omar Artan'ın "turnuva maaşının tamamını" ödeyecek FIFA'nın organizasyona davet ettiği 34 yaşındaki Artan'ın, ABD'ye girişine izin verilmemişti.

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FIFA maça çıkmadan 100 bin dolar ödemeye yapacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda görevlendirilen ancak ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın tüm maaşını ödeyecek.

FIFA, hakemlere ödemeleri turnuva bittikten sonra yaparken bir hakemin, Dünya Kupası'nda görevlendirilmesi ve performansa dayalı primlerle alacağı ücret, 100 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Hakemlere turnuvada alacakları maaşla ilgili önceden bilgi verilmiyor.

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Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan 34 yaşındaki Artan, Miami Havalimanı'nda "terör bağlantısı şüphesiyle" 11 saat sorgulanmış ve ABD'ye girişine izin verilmemişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuva başında düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili eleştiri ve sorular üzerine yaşananları "talihsizlik" olarak nitelendirmişti.

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Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 2025'te "yılın hakemi" seçtiği Artan, ABD'ye girişinin engellenmesinin ardından, Avusturya'nın Salzburg kentinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında görevlendirildi.(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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