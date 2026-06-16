FIFA infial yaratan hakeme sahip çıktı
Almanya - Curaçao maçı öncesi VAR odasında yaşanan ve dünya gündemine oturan olayla ilgili FIFA'dan karar çıktı.
Dünya Kupası'nda Almanya-Curaçao maçının yayınında kameralara yansıyan görüntüler sonrası tartışmaların odağına oturan Avustralyalı VAR görevlisi Shaun Evans, FIFA tarafından aklandı.
Evans'ın yaptığı ters çevrilmiş "OK" işaretinin beyaz üstünlükçü çevreler tarafından kullanılan bir sembole benzediği öne sürülmüş, ayrımcılıkla mücadele kuruluşu Fare Network hakemin turnuvadan çıkarılmasını talep etmişti.
FIFA İNCELEMESİNİ TAMAMLADI
FIFA Disiplin Komitesi'nin yürüttüğü inceleme sonucunda ise Evans'ın disiplin talimatlarını ihlal ettiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığı açıklandı. Evans savunmasında söz konusu hareketin bilinçsiz bir refleks olduğunu, maç boyunca elinde kalem tutarken benzer hareketleri defalarca yaptığının görüntülerde görüldüğünü belirtti.
GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Kararın ardından Evans'ın Dünya Kupası'ndaki görevine devam edeceği bildirildi. Ancak olay, turnuvada ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konusunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi