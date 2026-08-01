FIFA geri adım attı UEFA durmadı: Hesap verin

FIFA'nın Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma planı futbol kamuoyunu ikiye böldü. Yükselen tepki ve UEFA'nın rest çekmesi sonrası FIFA, aldığı karardan geri adım attı.

Ancak FIFA ve UEFA arasında gerilim sürüyor.

FIFA'nın planı rafa kaldırmasının ardından UEFA yeni bir açıklama paylaştı.

''HESAP VERMELERİ SAĞLANMALI''

Yapılan açıklamada, ''Sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeleri sağlanmalı'' ifadeleri yer aldı.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, mevcut FIFA yönetiminin yalnızca UEFA'nın değil, dünya futbolunun birçok paydaşının da güvenini önemli ölçüde yitirdiği ifade edildi.

''BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEYİZ''

Dünya Kupası'nda ilk kez hayata geçirilen uygulamalara yönelik eleştirilerini yineleyen UEFA, "Gizli planlarla kimliği belirsiz kişiler tarafından uydurulan ve oyuna ne fayda sağladığı şüpheli uygulamalarla bu şekilde devam edemeyiz'' değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan UEFA'nın, yaşanan sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve benzer durumların gelecekte tekrar yaşanmaması amacıyla üye federasyonlar ile diğer kıta konfederasyonlarıyla ortak bir değerlendirme çalışması başlatmasının beklendiği belirtildi.