FIFA final sahasının çimlerini bile satacak: Çim parçası bin 200 dolar

FIFA, 2026 Dünya Kupası’ndan gelir elde etmek için bu kez final maçının oynanacağı sahanın çimlerini satışa çıkardı. Finalde kullanılacak çim parçaları, karşılaşmanın ardından ''hatıra ürünü'' olarak futbolseverlere sunulacak.

FIFA’nın resmi mağazasında yer alan koleksiyon ürünlerinin fiyatları 450 dolardan başlayacak. Farklı paketler 900 ve 1.200 dolardan satılırken, en pahalı özel paketin fiyatı ise 3 bin dolara kadar çıkacak.

Her kategoride en fazla 2 bin 26 ürün hazırlanacak. Koleksiyonun tamamının satılması halinde FIFA’nın yalnızca final sahasının çimlerinden 11 milyon doların üzerinde gelir elde edebileceği belirtiliyor.

ÇİMİN YANINA TOP VE KUPA DA KOYDULAR

En pahalı pakette, yaklaşık 7,6 santimetreye 7,6 santimetre büyüklüğünde bir çim parçasının yanı sıra altın işlemeli final bileti replikası, final topunun minyatür kopyası ve kristal Dünya Kupası replikası bulunacak.

Daha uygun fiyatlı paketlerdeki çim parçaları ise şeffaf akrilik içerisinde muhafaza edilecek. Ürünlerde dijital orijinallik belgesi niteliği taşıyan USB bellek de yer alacak.

FIFA, siparişlerin 19 Temmuz’da oynanacak Dünya Kupası finalinin ardından gönderileceğini açıkladı. Ürünler şimdilik yalnızca ABD ve Avrupa’daki adreslere teslim edilecek.

BİLET FİYATLARI DA DUDAK UÇUKLATIYOR

FIFA’nın ticari uygulamaları yalnızca çim satışıyla sınırlı değil. Dünya Kupası finalinin normal biletlerinin fiyatı 32 bin 970 dolara, yiyecek ve içeceklerin dahil olduğu ağırlama paketleri ise 34 bin 500 dolara kadar yükseliyor.

Finalin oynanacağı New York-New Jersey Stadı’nın zemini de turnuva boyunca eleştirilerin hedefi olmuştu. Normal şartlarda Amerikan futbolu maçlarında yapay zemin kullanılan stada Dünya Kupası için doğal çim döşenmişti.

Futbolun dünya çapındaki yönetiminden sorumlu olan FIFA’nın, final biletinden ağırlama paketine, formadan çim parçasına kadar turnuvanın neredeyse her unsurunu ticari ürüne dönüştürmesi, “FIFA artık bir spor kuruluşundan çok şirket gibi çalışıyor” eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.