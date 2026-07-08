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FIFA depremi Hatay'ı zora soktu

Süper Lig'den düştükten sıkıntılı günleri bir türlü aşamayan Hatayspor'da FIFA depremi devam ediyor. Transfer tahtası kapalı olan ve maçlarını şehir dışında oynayacak Akdeniz temsilcisinde belirsizlik hakim.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
FIFA depremi Hatay'ı zora soktu

Hatayspor, 2026-2027 sezonu öncesinde hem mali hem de hukuki açıdan kritik bir süreçten geçiyor. FIFA nezdinde devam eden dosyalar ve transfer tahtasının kapalı olması, bordo-beyazlı yönetimi zor bir dönemeçte bırakıyor.

TRANSFER TAHTASI KADRO PLANLAMASINI ENGELLİYOR

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Hatayspor, rakipleri yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kısıtlı imkanlarla yoluna devam etmek zorunda kalıyor. Yönetim bir yandan mali yükümlülükleri yerine getirmeye çalışırken diğer yandan FIFA dosyalarının çözüme kavuşması için çaba harcıyor.

DEPREM YARALARININ İZİ SÜRÜYOR

2023 depreminin ekonomik yıkımını hâlâ hisseden kulüpte gelir kaynakları sınırlı kalmaya devam ediyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nun yeni sezona yetişememesi nedeniyle iç saha maçlarını İskenderun'da oynamak zorunda kalan Hatayspor, stadyum gelirlerinde de ciddi kayıp yaşıyor.

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GÖZLER FIFA KARARINDA

Kulübe yakın çevrelere göre FIFA sürecinin olumlu sonuçlanması, Hatayspor'un transfer politikası ve sezon hedefleri açısından belirleyici olacak. Aksi durumda mevcut kadroyla yola devam edilmesi ve ekonomik tedbirlerin artırılması en son yol olarak görülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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