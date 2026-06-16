FIFA Başkanı maç sonu İran soyunma odasına indi: Dikkat çeken konuşma

2026 Dünya Kupası'nın en tartışmalı ekiplerinden biri olan İran Milli Takımı, sahadaki mücadelesinin yanı sıra turnuva boyunca yaşadığı organizasyon ve vize sorunlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

"NE YAŞADIĞINIZI BİLİYORUM"

İran'ın Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, soyunma odasına giderek futbolculara moral verdi. Infantino, oyunculara hitaben yaptığı konuşmada, yaşadıkları zorlukların farkında olduğunu belirterek, "Ne yaşadığınızı biliyorum. Ama siz her şeyden daha güçlüsünüz. Dünyaya çok güçlü bir mesaj veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"TURNUVANIN EN MAĞDUR EKİBİ"

İran cephesi ise Dünya Kupası boyunca karşılaştıkları sorunlardan şikâyetçi. Teknik direktör Amir Ghalenoei ve kaptan Mehdi Taremi, takımın ABD'deki vize engelleri nedeniyle kamp planlarının değiştirildiğini, birçok görevlinin ülkeye giriş izni alamadığını ve maç sonrası dinlenmelerine fırsat verilmeden Meksika'daki kampa dönmek zorunda bırakıldıklarını açıkladı. İran teknik heyeti bu nedenle takımı "turnuvanın en mağdur ekibi" olarak nitelendirdi.

GÖZLER BELÇİKA MAÇINDA

FIFA'nın desteğine rağmen İran'ın organizasyon koşullarına yönelik eleştirileri sürerken, gözler şimdi takımın Belçika karşısında oynayacağı kritik grup maçına çevrildi.