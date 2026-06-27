Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Nepal futboluna süresiz yaptırım uyguladı. Kararla birlikte Nepal Futbol Federasyonu (ANFA) askıya alınırken, ülkenin milli takımları ve kulüpleri FIFA ile Asya Futbol Konfederasyonu organizasyonlarında yer alamayacak.

SİYASİ MÜDAHALE

FIFA, kararın gerekçesi olarak federasyonun işleyişine "üçüncü taraf müdahalesi" yapıldığını gösterdi. Nepal Ulusal Spor Konseyi'nin federasyon seçim sürecine müdahale etmesi ve ANFA yönetimiyle yaşanan yetki krizi, yaptırımın temel nedeni oldu. FIFA, futbol federasyonlarının siyasi ya da devlet kurumlarının müdahalesinden bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

Askıya alma kararıyla birlikte Nepal kulüpleri ve milli takımları uluslararası maçlara çıkamayacak. Ayrıca ANFA, FIFA ve AFC'nin mali destek, eğitim ve gelişim programlarından da yararlanamayacak. Yasak, FIFA'nın şartlarının yerine getirilmesine kadar süresiz olarak devam edecek.

177. SIRADA YER ALIYOR

Nepal erkek milli takımı FIFA dünya sıralamasında 175-177 bandında yer alırken, kadın milli takımı ise 88. sırada bulunuyor. Ülke futbolunun en önemli başarısı ise 2016 yılında kazanılan AFC Dayanışma Kupası olarak gösteriliyor.