Ferhat Gündoğdu ses kaydını savundu: Nasihat verdim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MHK’ye yönelik yürüttüğü “Hakemler Dosyası” soruşturmasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun hakimlik ifadesi dosyaya girdi. İfadede, yardımcı hakem Kerem Ersoy ile yapılan görüşmeye ilişkin ses kaydı da gündeme geldi.

SES KAYDI SORULDU

Kerem Ersoy’un, son haftalarda maç ve AVAR görevi verilmemesi üzerine Ferhat Gündoğdu’yu aradığı belirtildi. Ersoy’un görüşmede, “Bir ayda dört lig haftası, iki AVAR’da görev aldım. Son iki hafta hiç görevim olmadı. Bir problem mi olduğunu sormak için aradım” dediği aktarıldı.

Gündoğdu’nun ise Ersoy’a, “Salak gibi gözüküyor muyum? Bir parça sizin kadar kafam çalışıyor. Baban (Fahir Ersoy) gidiyor cemiyet memiyette abilerini arıyor, bir şeyler yapıyor. Senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol, ya da bırak git” yanıtını verdiği kaydedildi.

Ses kaydının devamında Gündoğdu’nun Ersoy’u MHK hakkında konuşmaması konusunda uyardığı belirtildi. Gündoğdu’nun, “MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur. O yüzden sana bu son uyarım” sözleri de ifadesinde soruldu.

‘KENDİSİNİ TEHDİT ETMEDİM’

Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; Gündoğdu, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Gündoğdu, şunları söyledi:

“Hiçbir görevimde görevi kötüye kullanma gibi bir eylemim olmamıştır. Gösterilen WhatsApp mesajlarında MHK başkanı olarak görevimle ilgili mesajlardır, talimatlara uygun olan görüşmelerdir. Tehdit ile ilgili konuda Kerem Ersoy isimli yardımcı hakem arkadaşımız birkaç kez TFF ve MHK yönetimi ile ilgili arkadaşları arasında kötü sözler söylediğini öğrendim, eski hakem olan babasına da bu durumu söyledim. O dönem yetkim dahilinde hakemliğinin bitmesini sağlayabilirdim ancak bunu yapmadım. Kendisini çağırıp bir abisi olarak konuşarak nasihatlerde bulundum, kendisini tehdit etmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim”

Gündoğdu, dosyada yer alan ses kaydına ilişkin de şu ifadeyi verdi:

“Ben yüzüme karşı ayrıntılarıyla anlatıldığı haliyle hakkımdaki suçlamayı anladım, ben kollukta ifade vermiştim, o ifademi aynen tekrar ederim. Ben o kaydın telefonumda olduğunun farkında bile değilim, bana gösterildiğinde hatırlamadım bu yüzden cevap da veremedim, böyle bir kaydın kötü niyetle olmadığını düşünüyorum. Twitter’a düştükten sonra ben de öğrendim, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim.”