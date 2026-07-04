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Fenerbahçe'yle 1 yıllığına anlaştı: Asgari ücret kazanacak

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Oyuncu asgari ücret kazanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'yle 1 yıllığına anlaştı: Asgari ücret kazanacak
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'den iç transferde sürpriz bir hamle geldi.

ASGARİ ÜCRET KAZANACAK

Sarı-lacivertliler sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'la anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine Mert Hakan Yandaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Oyuncu asgari ücret alacak.

Fenerbahçe'yle 1 yıllığına anlaştı: Asgari ücret kazanacak - Resim : 1

PFDK 12 AY MEN CEZASI VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş mahkeme kararıyla serbest kaldı. Ancak deneyimli futbolcu, PFDK kararıyla 12 ay futboldan men cezası aldı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU!

Mert Hakan Yandaş böylece 4 büyüklerde asgari ücret alan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

TAHKİM DOSYAYI İNCELİYOR

Oyuncu kararı Tahkim Kurulu'na götürse de istediği sonucu alamadı. Kurul incelemenin devam etmesine karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 – K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verilmiştir

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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