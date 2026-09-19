Fenerbahçe'yi yıkan haber: Mert Müldür'ün sahalara döneceği tarih belli oldu

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'den kötü haber geldi.

Tecrübeli futbolcu, dün yapılan antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmaya devam edememiş ve antrenmanı yarıda bırakmıştı.

Fenerbahçe, milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

SAHALARA DÖNECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre; 27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Mert Müldür, yaşadığı sakatlıktan dolayı A Milli Takım'un Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçın aday kadrosuna da çağrılmadı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giyen Mert Müldür, 282 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.