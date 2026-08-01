Fenerbahçe'yi havalara uçuran gelişme: Geri döndü

Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü evinde Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman sahada ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Dar alanda yapılan pas oyunlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını 2 Ağustos Pazar günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

VEDAT MURİQİ'DEN SEVİNDİREN HABER

Fenerbahçe'de antrenmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri Vedat Muriqi'nin takıma dönüşü oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir bireysel çalışmalarını sürdüren tecrübeli golcü, yeniden takım antrenmanlarına katılarak teknik heyete önemli bir alternatif sundu. Kosovalı futbolcunun dönüşü, hücum hattındaki rekabeti artırırken taraftarları da sevindirdi.

DORGELES NENE DE TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığını geride bırakan Dorgeles Nene de antrenmanda yer alan isimler arasında bulundu. Takımla birlikte çalışmalara başlayan genç futbolcunun fiziksel durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, teknik ekibin oyuncuyu kademeli olarak maç temposuna hazırlamayı planladığı belirtildi.

KANTE ANTRENMANDA YER ALDI

Öte yandan, FIFA Dünya Kupası'nın ardından verilen iznini tamamlayan N'Golo Kante de takıma katıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, günün antrenmanının tamamında takımla birlikte çalışarak teknik direktör İsmail Kartal'ın gözetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Kante'nin dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'de orta saha rotasyonu da önemli ölçüde güçlenmiş oldu.

Sturm Graz karşılaşmasına sayılı günler kala sakat oyuncuların birer birer takıma dönmesi, teknik heyetin elini rahatlatırken, sarı-lacivertliler kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesine tam kadroya yakın bir görüntüyle çıkmayı hedefliyor.