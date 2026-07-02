Fenerbahçe'ye Real Madrid modeli geliyor

Aziz Yıldırım'ın başkanlığa dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'de saha dışında da dikkat çekici bir yenilik hayata geçiyor.

Sarı - Lacivertliler yeni sezonda forma tasarımında Real Madrid'in uzun süredir uyguladığı bütünleşik kimlik modelini benimseyecek.

FUTBOLDAN BASKETBOLA

Fenerbahçe Basketbol'un yeni sezon formalarına ilişkin ilk bilgiler kulüp çevrelerinden sızdı. Buna göre basketbol iç saha ve deplasman formaları, futbol takımının formalarıyla aynı renk paletini taşıyacak. Tasarım dili de Real Madrid örneğinde olduğu gibi futbol formasından basketbol kalıbına uyarlanacak.

FORMALAR NASIL OLACAK?

İç saha forması sarı-lacivert çubuklu tasarımıyla öne çıkarken deplasman forması kırık beyaz ve sarı detaylarla şekillenecek.

Üçüncü forma ise lacivert renkte satışa sunulacak. Koleksiyonun en dikkat çekici detaylarından biri ise Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 4 sezon aradan sonra sarı şorta geri dönmesi oldu.

GENİŞ KOLEKSİYON

Yeni sezon koleksiyonu yalnızca formalarla sınırlı kalmayacak. Erkek, kadın ve çocuk formalarının yanı sıra forma şortları, warm-up ürünleri, hoodie, ceket, parka, bomber ceket, yelek, yağmurluk, çanta, şapka ve basketbol topları da koleksiyonda yer alacak.