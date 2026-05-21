Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yaklaşan başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçeli taraftarın büyük bir merakla beklediği Rafael Leao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Rafael Leao'dan müjdeli haber
Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerine çevrildi.
Başkanlığa aday olduklarını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Özellikle hücum hattına transfer yapmayı planlayan iki adayın da listesinde Milan forması giyen Rafael Leao bulunuyor.

LEAO İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

İtalya Serie A ekibi Milan ile yol ayrımına gelen ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Leao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

50 MİLYON EURO'LUK BEDEL DÜŞEBİLİR

İtalya'da CalcioNapoli'den Andrea Ramazzotti'nin haberine göre; Portekizli yıldız ile İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgilenmemesi halinde Milan'ın Leao için belirlediği 50 milyon euroluk bonservis bedeli çok daha düşük seviyelere çekilebilir.

MANCHESTER UNITED İSTİYOR

Haberde bu durumda oyuncuya verilecek maaşın transferde belirleyici olacağı ifade edildi.
Yaşanan gelişmeyi kendisine fırsat bilen başkan adayları, seçim sonrası harekete geçmek için hazırda bekliyor.
Ayrıca Manchester United'ın Rafael Leao ile ilgilendiği iddia edildi.

LEAO'NUN PERFORMANSI

Milan ile bu sezon 30 resmi maçta forma giyen Rafael Leao, bu maçlarda 10 gol atarken 3 asist yaptı.
Portekizli yıldız futbolcu, son birkaç iç saha maçlarında tribünler tarafından yuhalanmış ve protesto edilmişti.

