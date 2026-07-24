Fenerbahçe'ye piyango vurdu: 20 milyon euro

Fenerbahçe’nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın düşünmediği Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE PİYANGO

TRT Spor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe’ye şu ana kadar Sofyan Amrabat için 10 milyon euronun altında teklifler yapılırken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifini Fenerbahçe’ye iletti.

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin ise Amrabat için 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın ayrılığı konusunda temaslarını sürdürüyor. Habere göre sarı-lacivertli kulüp, Faslı orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan'dan bir, Avrupa'dan ise iki kulüple transfer görüşmelerine devam ediyor.

29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile iki sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Amrabat, geride kalan sezonu ise kiralık olarak Real Betis formasıyla geçirmişti.