Fenerbahçe'ye kötü haber: UEFA cezayı kesti

Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza geldi.

Sarı lacivertli kulübe 7.5 milyon euroluk yaptırım uygulandığı belirtildi.

Gazeteci Tahir Kum, 15 milyon avro ve puan silme, hatta men cezası bekleyen sarı lacivertli kulübün korktuğunun başına gelmediğini, sadece 7,5 milyon euroluk yaptırım kararının alındığını bildirdi.

MOURINHO VE KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI

24 Ocak 2026’da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulundan (CFCB) dört müfettiş ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte, sarı lacivertli kulübe gelerek iki gün boyunca incelemelerde bulunmuştu. Tahir Kum, Türkiye Gazetesi'ndeki haberinde Jose Mourinho ve Diego Carlos’la yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığının belirlendiğini, Kerem Aktürkoğlu transferinde de talimatlara aykırı hareket tespit edildiğini belirtti.

Fenerbahçe, daha önce UEFA'nın isteği ile Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini yenilemiş, 5 yıllık ücreti 4 yıla bölünmüştü.

Yarın Fenerbahçe'ye bildirilmesi beklenen karara göre; mali disiplin ihtarı sebebiyle Fenerbahçe, UEFA ile 3-4 sezonluk uzlaşma yapmak zorunda kalacak. Tahir Kum, "Uzlaşma metninde genelde şu maddeler bulunuyor: Futbolcu maaşları, teknik direktör maliyetleri, menajerlik ücretleri ve transfer zararının toplamı, kulübün toplam gelirinin yüzde 70’ini aşmama… Transferde sattığın kadar alabilirsin. Ve kadroyu 25’ten 21’e indirme" ifadelerini kullandı.